رونالدينيو يحتفل بعيد ميلاده الـ 40 في السجن

يحتفل المهاجم السابق للمنتخب البرازيلي وأندية برشلونة وميلانو وغيرها، رونالدينيو غاوتشو، بعيد ميلاه الأربعين، في سنة مميزة ولو من ناحية غير إيجابية أن الاحتفال كان في السجن.

ولد نجم كرة قدم رونالدينيو في عام 1980 بمدينة بورتو أليغري، حيث بدأ حياته المهنية في أندية لانجندونك للشباب، بيلو هوريزونتي، ثم لعب لصالح غريميو.

وفي عام 2001، انتقل (في عمر 21 عامًا) إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد ذلك كانت فترته الذهبية في برشلونة وميلانو، قبل العودة إلى وطنه.

وفي عام 2005، أصبح النجم البرازيلي أغلى لاعب كرة قدم، إذ بلغت تكلفته 50 مليون يورو ، وبجانبه في هذه القائمة: تييري هنري ورود فان نيستلروي وأندري شيفتشينكو حسب موقع “إس سبورت”.

ولعب رونالدينيو 97 مباراة دولية للمنتخب البرازيلي، حيث سجل 33 هدفا، وأحرز الكرة الذهبية لعام 2005 والعديد من جوائز الفريق.

وانتهت حياته المهنية كلاعب كرة قدم في عام 2015.

جدير بالذكر أن روناليدينو سيبقى في السجن حتى ستة أشهر، بعد تهمته بمحاولة دخول البراغواي بجواز سفر مزور.

سبوتنيك

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