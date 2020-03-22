السر قدور يناشد .. وعاصم البنا: الكورونا ما (هظار)

حذر عدد من نجوم الفن من التعامل باستهتار مع جائحة كورونا، وطالبوا الجميع باتخاذ التدابير اللازمة للوقابة من الفيروس القاتل، حيث بعث النجوم برسائل توعوية عبر مقطع فيديو. وقال الشاعر والاعلامي الكبير السر قدور مناشدا المواطنين بحسب صحيفة آخر لحظة: “يا جماعة خلو بالكم من انفسكم ومن الاسرة والجيران”، وقال الفنان عاصم البنا: الوقاية خير من العلاج والكورونا ما “هظار”، بينما طالبت المطربة انصاف فتحي بالبقاء في المنازل وعدم المصافحة والاكثار من غسل اليدين، وقال المطرب الشاب احمد فتح الله ان المرض ليس عيبا وان كل من يشعر بالاعراض عليه مقابلة الطبيب. الطبيب الاعلاميوليد محمد سليمان قدم ارقام الهواتف التي يجب التواصل معها في حال الشعور باي من اعراض الوباء. مقطع الفيديو وجد تداولاً واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي وهو من فكرة واعداد محمد بتيك وتصوير واخراج عثمان دياب.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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