الجدل يتواصل مواجهة قانونية بين المريخ ويامن الزولفاني

شرع نادي المريخ في تصعيد أزمته الجديدة مع المدرب التونسي، يامن الزولفاني، بعد الجدل المثار مؤخرًا بشأن مستحقات مالية بخصوص مقدّم عقده مع النادي.

وقالت قيادي بارز في نادي المريخ، إنّ المجلس ما كان سيلجأ إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المدرب التونسي لجهة أنّ الأخير قضى فترة رائعة مع الأحمر وقاده إلى نتائج مثالية في البطولة المحلية والخارجية.

ووجه المجلس بتقديم شكوى ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ودعمها بالمستندات التي توضّح صحّة موقف النادي من زعمه الذي تضرر منه النادي ومجلس الإدارة على حد سواء.

وكان مدرب شبيبة القبائل الجزائري قد أشار إلى أنّ ما سمعه من رئيس المريخ الحالي آدم سوداكال، بشأن مديونية 36 ألف دولار إفك، لافتاً إلى انّه لم يستلم منه مقدم عقد، لا بالجنيه ولا بالدولار”.

وأوضح أنّه وقّع على وثيقة مقدم العقد هذا، أمام المدير التنفيذي وقتها الكابتن منتصر الزاكي، وتم استلام تلك الوثيقة، وأنّه يتسلّم أيّ مبلغٍ مالي”.

وتابع” لم أستلم أيّ مبلغٍ مالي وليس هناك ما يجبرني على الكذب مطلقًا”.

وأشار المجلس إلى أنّ كلّ المستندات تؤكّد تسلّم المدرب التونسي لمستحقاته المالية موجودة وأنّ ما جرى لم يكن صحيحًا.

السوداني

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