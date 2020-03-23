استشاري “جهاز هضمي” سوداني يقدم إرشادات وقائية للسودانيين ضد كورونا “غير مطروقة”

قدم د. معتز بلال استشاري أمراض الجهاز هضمي بمستشفى الحرس الوطني بالعاصمة السعودية الرياض، ارشادات وقائية مهمة ضد كورونا “غير مطروقة” خاصة ببعض البيئات السودانية.

وتحت عنوان ” الكلام الما قاعد يتقال عن الكورونا وأخواتها” كتب “بلال” بالعامية السودانية البسيطة حتى يصل صوته للجميع قائلاً:

للوقاية من مرض الكورونا الناس الايام دي بيتكلموا عن تفادي رذاذ العطس والكحه عبر الكمامات والابتعاد عن الزحمة و بينصحوا بترك المصافحة و غسل الايدين عشان نمنع انتقال آثار اللعاب او السوائل المخاطية للجهاز التنفسي من الشخص المصاب لشخص سليم.

طبعا في طرق تانيه كتيره شديد بتتسبب في اختلاط اللعاب بمجتمعاتنا والطرق دي الاعلام العالمي ما بيتحدث عنها لانهم اتجاوزوها زمان.

اديكم امثله للحاجات دي وانتوا عدوا معاي:

١- الشراب ورا بعض بكوز او كبايه واحده.

٢- التبويس في الشراب من باغات التلاجه.

٣- ادخال اي كوز او كبايه ملوثه في الزير او اي جردل مويه او عصير او مريسه حتى.

٤- ادخال الملاعق في إناء واحد زي شراب الشوربه في كوره كبيره مشتركه او الاكل في صحن تحليه كبير مع بعض.

٥- اكل الحاجات شبه السائلة زي ملاح الويكه او التقلية مع زول بيدخل اصابعينو في خشمو اثناء الاكل او بيلحسهم.

٦- المشاركة في لحس الصحن بعد نهاية الاكل.

٧- لمن الشافع يقول لاخوه ولا صاحبو هاك اقرم واديني ولا هاك اشرب وخلي لي ده يعني هاك اكل ولا اشرب وخلي لي اثر لعابك.

٨- كلفتة غسيل العده او مصمصة الغسيل في حبة مويه غير متجدده في ماعون صغير.

٩- الاستحمام ورا بعض بجردل مويه مشترك من غير ما يتغسل وكمان مرات يكون فيه باقي مويه من الزول الاستحمى قبالك.

١٠- لمن تغسل ايديك تمام وتقوم تقفل ماسورة الموية الملوثه بيهم بتكون كأنك ما عملت اي حاجه.

١١- تلويث لعاب السواك (وطبعا هو لعاب كميات) للماسوره والمعجون وحتى الصابونه لو السواك كان بطريقة غلط.

١٢- طبعا موضوع البوس أثناء الاصابه بالامراض دي كلكم عارفنو.

مضيفاً: للمعلومية: طبعا الطرق الفوق دي بتنقل النزلة الموسمية والالتهابات التنفسية والمعوية و بتنقل مرض الكورونا وجرثومة المعدة ومصايب كتيره شديد تانيه لكن زي ما قلت ليكم الإعلام العالمي ما شغال بيها لأنهم قطعوا فيها شوط كبير واغلب سلوكهم في الحاجات دي صحي ولكن ناسنا العاملين حملات توعيه صحية ما شغالين بيها لانهم مجرد صدى للخارج وللاسف ما عارفين واقع مدننا الصغيره وحلالنا البعيدة ومعسكرات النازحين وخلاوي القران.

ربنا يحفظنا جميعا.

صحيفة السوداني

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