الدولي: بلوبلو أغلى ما في دنيتي

احتفى الفنان الشاب محمد بشير مع جمهوره أمس، بمناسبة عيد الأم من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه إلغاء الحفل الذي كان مقرراً أن يحييه بالمناسبة في الخرطوم، وقدم بشير خلال الصفحة أغنية جديدة عن الأم، مع رسالة لوالدته الفنانة حنان بلوبلو، كتب فيها: (أمي الحبيبة كل عام وأنتي أغلى وأحلى ما في حياتي، كل عام وأنتي بألف خير وصحة وعافية، كل عام وأنتي منورة دنيتي، ربنا يخليكي لي)، وختم محمد بشير رسالته بالدعاء أن يحفظ الله كل أمهات المسلمين وأن يبارك في أعمارهن وأن يرحم اللائي رحلن عن الدنيا.

صحيفة آخر لحظة

شارك الموضوع :



