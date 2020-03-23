السودان يقرر الإفراج عن 4 آلاف سجين ضمن إجراءات احترازية لمواجهة وباء كورونا

شهدت عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة عائشة موسى السعيد، الإثنين إطلاق سراح الدفعة الأولى من عدد 4217 نزيلا من مدينة الهدى الإصلاحية بأمدرمان تنفيذا لقرار مجلس السيادة الانتقالي ووفقا للإجراءات القانونية، والدواعي الصحية التي تمر بها البلاد.

وسلمت عضو مجلس السيادة مدير مدينة الهدى الإصلاحية قرار مجلس السيادة في هذا الشأن القاضي بإسقاط العقوبة عن النزلاء إيذانا بإطلاق سراحهم خلال اليومين القادمين بعد اكتمال الإجراءات القانونية المتبعة.

وهنأت عضو مجلس السيادة النزلاء بإطلاق سراحهم، وحثتهم على الالتزام بالإجراءات القانونية والصحية والتعهدات المصاحبة لقرار إطلاق سراحهم.

وأمنت عضو مجلس السيادة على ضرورة الالتزام بالقيم والتقاليد والأعراف السودانية فيما يلي السلوك والأخلاق ودعت النزلاء للاستفادة من فترة الإصلاح التي قضوها والعزم على عدم العودة لما تسبب في إدخالهم السجن.

وقالت سيادتها إن جائحة كورونا تعتبر ابتلاء من الله يتطلب الصبر والشكر على نعمائه الكثيرة والدعاء لحماية السودان وشعبه.

إلى ذلك أثنى نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام الفريق عثمان محمد يونس على قرار مجلس السيادة الانتقالي بإطلاق سراح النزلاء، ودعاهم إلى الانخراط في مجتمعاتهم بصورة إيجابية ودعم أسرهم، لافتا إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية التي قررتها الدولة لحماية أنفسهم وأسرهم.

سونا

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