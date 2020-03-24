ريال مدريد استقر على بديل راموس حال فشل المفاوضات معه

يبحث ريال مدريد عن بديل للقائد سيرجيو راموس الذي سيبلغ الرابعة والثلاثين من عمره يوم الاثنين المقبل، وتتعثر المفاوضات الحالية معه في ظل رغبته في تجديد عقده لمدة تتجاوز العام الواحد.

ويشترط ريال مدريد التجديد السنوي للاعبيه بعد بلوغهم 32 عاما، بينما راموس أمامه أيام ويبلغ 34 عاما، وهذه السياسة أنهت مسيرة البرتغالي بيبي في مدريد رغم تألقه.

ووفقا لموقع ”دون بالون“ الإسباني، بدأ النادي الملكي البحث عن مدافع بديل على افتراض فشل المفاوضات ورحيل القائد بنهاية الموسم الحالي، خاصة أن عقده ينتهي العام المقبل.

ولا تبدو خيارات الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، كثيرة في هذا المركز، في ظل عدم تألق البرازيلي إيدر ميليتاو القادم في بداية الموسم، ولم يثبت قدراته، ما يعني أن الفريق سيبحث في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة عن مدافع.

ويبرز السلوفاكي ميلان شكرينيار، مدافع إنتر ميلان، البالغ عمره 25 عاما، والذي تألق مؤخرا مع فريق المدير الفني أنطونيو كونتي ومع منتخب بلاده كذلك.

وخاض راموس 42 مباراة في الموسم الماضي، و42 مباراة أخرى في موسم 2017/18 و44 في 2016/2017، وهو الموسم الذي بلغ فيه 31 عاما.

إرم نيوز

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