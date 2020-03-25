قناة الهلال تقدم في رمضان (مسارب الروح ويلا نغني ونور بيتنا)

فرغت قناة الهلال الفضائية من وضع برمجة رمضانية جديدة وشاملة ومتخصصة تجمع بين الترويح والترفيه والأعمال الإنسانية والأغنيات، وتأتي البرمجة تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة “أشرف سيد أحمد الكاردينال” ومدير قناة الهلال الإعلامية “فاطمة الصادق”، وقال مدير البرامج بالقناة عادل الزبير في لقاء مع (المجهر) أنهم فرغوا من تسجيل عدد من البرامج الرمضانية التي ستبث في الشهر الفضيل.

وتقدم القناة في رمضان النسخة الثالثة من البرنامج الغنائي الشهير (يلا نغني) الذي يشارك فيه نخبة منتقاة من نجوم الفن في السودان منهم الفنان “عصام محمد نور ومصطفى السني وجمال فرفور وطلال الساتة” وهو برنامج من ثلاثين حلقة يبث يومياً من بداية رمضان إلى آخره، بعد الإفطار مباشرة تقدمه المذيعة (تريزة شاكر)، وسبق أن قدمته المذيعة السودانية المهاجرة في لندن “جدية عثمان” وحقق نجاحات كبيرة، وتم تقديمه أيضاً في الموسم الماضي بصوت المذيعة لوشي.

وتبث القناة أيضاً برنامج (هلال رمضان) وهو من ثلاثين حلقة أيضاً يقدمه كل مذيعي القناة ويُستضاف فيه ضيوف منوعين من قادة الفكر والثقافة والفن ويناقش مواضيع مختلفة.

وتقدم القناة في رمضان برنامج (مسارب الروح) وهو برنامج إنساني يهدف إلى مساعدة الشرائح الضعيفة والوقوف إلى جانب الفقراء والمساكين ودعمهم مالياً ومعنوياً وتقدمه المذيعة “سهام عمر”.

وتقدم القناة أيضاً برنامج جديد بعنوان (بيت حبوبة) يتناول دور الحبوبة في المجتمع والأسرة السودانية وتقدمه المذيعة “سارة وديدي”.

وتبث الهلال برنامج (نور بيتنا) الذي يسجل فيه زيارة لكل المبدعين الشعراء والفانين الذين أقعدهم المرض في منازلهم، وهو برنامجي إنساني تواصلي يقدمه المذيع “محمد يوسف”.

وتقدم القناة أيضاً برنامج (ناس الحي) وهو واحد من البرامج الجديدة وتقدمه المذيعة “دعاء حيدر”.

هذا إلى جانب فواصل (رمضان بكل لغات العالم) والفترات المفتوحة المباشرة من الواحدة إلى الثالثة وهناك سهرة مع (نجوم هلال 87).

الخرطوم – خديجة الرحيمة

صحيفة المجهر السياسي

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