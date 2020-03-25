“نضال حسن الحاج” تستعد لتسجيل قهوتنا التاسعة

شرعت الشاعرة والكاتبة بصحيفة (المجهر) “نضال حسن الحاج” في تسجيل حلقات برنامج (قهوتنا) في موسمه (التاسع) الذي سيبث في شهر رمضان المبارك على شاشة سودانية 24 وذلك بعد أن حقق في مواسمه الثمانية السابقة نسبة مشاهدة عالية.

وبدأت “نضال” في نيولوك مختلف وجديد، من المتوقع أن تظهر به في إحدى الحلقات التي من المؤمل أن تناقش دور الأم في التربية وأهمية الحبوبة في التنشئة والدعوة للمحبة والسلام، وقد ظهرت “نضال” وهي بمكياج يظهرها وبوجهها شلوخ (مطارق) ووجدت الصورة التي ظهرت بها الإشادة من جمهورها الكبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان البرنامج قد توقف في العام الماضي بسبب تضامن “نضال” ومقدم البرنامج الآخر “بشرى البطانة” مع الثورة السودانية، وكان من المفترض أن يصور ويقدم عبر شاشة التلفزيون القومي.

وسيقدم البرنامج في موسمه الجديد أغنيات جديدة على إيقاع الدليب وأنغام الدلوكة والربابة حيث جمع البرنامج بين (النم) و(الشاشاي) و(العرضة) و(الدليب) و(الجراري) و(الجابودي) و(إيقاعات ورقصات جبال النوبة) وسيكون هذا الموسم من إخراج “حسن مصطفى” ومشاركة عدد من الفنانين والفنانات منهم “سيدي دوشكا وجعفر السقيد ومنتصر هلالية وفهيمة عبد الله وإنصاف فتحي وميادة قمر الدين” إلى جانب نجم الطمبور “عبد القيوم الشريف”.

صحيفة المجهر السياسي

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