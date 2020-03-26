القوات المسلحة تكشف تفاصيل نتيجة تشريح جثمان وزير الدفاع

كشفت القوات المسلحة نتائج التشريح الجنائي الذي أجري يوم الأربعاء بمستشفى السلاح الطبي بالخرطوم على جثمان وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال عمر.

ونشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على الفيس بوك تصريحا للناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد د. ركن عامر محمد الحسن قال فيه أن نتيجة تشريح جثمان فقيد البلاد وشهيد الواجب وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال عمر الذي وافته المنية صباح الأربعاء في مقر اقامته بعاصمة جنوب السودان جوبا، أكدت أن الوفاة طبيعية وهي ذبحة صدرية.

وقال عامر أن التقرير الطبي سيسلم للنائب العام. وكانت تقارير طبية صادرة من مستشفى جوبا قالت بأن سبب وفاة وزير الدفاع السوداني كانت طبيعية جداً نتيجة لذبحة صدرية بمقر إقامته بدولة جنوب السودان.

صحيفة الإنتباهة

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