“أسطورة الصومال”.. وفاة أول لاعب كرة قدم عربي بـ”كورونا”

توفي نجم المنتخب الصومالي السابق لكرة القدم عبدالقادر محمد فرح، عن عمر ناهز 59 عاماً، في مستشفى في العاصمة البريطانية لندن، بعد إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، وفق ما أعلن الاتحاد.

وقال الاتحاد الصومالي، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: إن “الصومال خسر أسطورة كرة القدم عبدالقادر محمد فرح أمام فيروس “كورونا”. توفي الأسطورة في مستشفى في لندن. التعازي لعائلته وأقاربه ولعائلة كرة القدم الصومالية بأكملها”.

وبحسب “سبوتنيك عربي” بدأ عبدالقادر محمد فرح مشواره الكروي عام 1976، ومثّل منتخب الصومال دولياً حتى اعتزاله في نهاية الثمانينيات، وعمل مستشاراً لوزير الشباب والرياضة في الصومال منذ عام 2016 وحتى وفاته.

صحيفة سبق

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