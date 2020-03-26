شاهد… أول ظهور لمحمد صلاح منذ تفشي فيروس كورونا

ظهر محمد صلاح مهاجم ليفربول ومنتخب مصر لأول مرة منذ تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونشر محمد صلاح صورتين له عبر حسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتدرب في منزله، معلقا: “اعمل من المنزل”.

وودع ليفربول منافسات دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد قبل توقف كرة القدم حول العالم، بينما يحتاج الفريق لست نقاط من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 30 عاما.

وتعد بريطانيا أحد أكثر البلدان تضررا من جائحة كورونا في أوروبا، وسجلت حتى الآن أكثر من 9 آلاف إصابة، إلى جانب نحو 465 حالة وفاة.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 470 ألف إصابة، ونحو 21 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 110 آلاف.

سبوتنيك

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