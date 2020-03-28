معلومات صادمة في قضية طفلة “القرير” القتيلة

أفلحت الشرطة في توقيف المتهم بقتل طفلة “القرير” بالولاية الشمالية. وعلمت مصادر أن المتهم أقر بارتكابه للجريمة، وقال أنه استدرج الطفلة التي كانت تلهو أمام أسرتها إلى إحدى جنائن القرية، وقام باغتصابها ومن ثم إلقائها وهي في حالة سيئة داخل حفير يملأ بواسطة “وابور” من مياه النيل.
وبحسب صحيفة السوداني، فإن المتهم قام بقذف الطفلة داخل الحفير ليرتطم رأسها بـ”خشبة محرات” كانت موجودة داخل مياه الحفير مما تسبب في تهشم في الجمجمة بحسب التشريح.
الخرطوم (كوش نيوز)
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1 تعليق
لا حول ولا قوة الا بالله انت انسان انت حتى الحيوان يتبرأ منك والمعروف عنك انك مطلق زوجتك وعندك من
من الابناء ثلاثة انت مجرم مفروض تعدم فى مكان عام وتصلب فى عمود الكهرباء جريمة شنيعة وسمعنا
مثلها ايضا فى الشمالية وما عارفين ماذا يحدث فى بلادنا حكم بنى كوز ذهب بكل شئ حتى الاخلاق
الله المستعان