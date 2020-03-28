معلومات صادمة في قضية طفلة “القرير” القتيلة

أفلحت الشرطة في توقيف المتهم بقتل طفلة “القرير” بالولاية الشمالية. وعلمت مصادر أن المتهم أقر بارتكابه للجريمة، وقال أنه استدرج الطفلة التي كانت تلهو أمام أسرتها إلى إحدى جنائن القرية، وقام باغتصابها ومن ثم إلقائها وهي في حالة سيئة داخل حفير يملأ بواسطة “وابور” من مياه النيل.

وبحسب صحيفة السوداني، فإن المتهم قام بقذف الطفلة داخل الحفير ليرتطم رأسها بـ”خشبة محرات” كانت موجودة داخل مياه الحفير مما تسبب في تهشم في الجمجمة بحسب التشريح.

الخرطوم (كوش نيوز)

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