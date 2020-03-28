ديبالا عن إصابته بكورونا: مجرد التنفس كان صعبا

أكد الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي أنه يتعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويستعد للعودة للتدريبات.

وقال ديبالا: “أشعر بتحسن كبير بعد الأعراض القوية التي تعرضت لها في اليومين الماضيين. اليوم ليس لدي أي أعراض، يمكنني التحرك ومحاولة استئناف التدريبات”.

وأضاف “عندما كان أحاول ممارسة التدريبات في الأيام الماضية، كنت أشعر بالتعب سريعا، ولم يكن لدي أي قوة للقيام بشيء”، بحسب وكالة “ESPN”.

وأكمل “بعد مرور خمس دقائق أشعر بالتعب وآلام في العضلات، لذلك كنت أضطر للتوقف، ولكن أنا حاليا بصحة أفضل وصديقتي أيضا”.

ويعد ديبالا ثالث لاعب تظهر نتيجة اختباره إيجابية لفيروس كورونا في فريق يوفنتوس، الذي أكد أنه أجرى كل الاختبارات على لاعبيه.

وكان اللاعب دانيلي روجاني، مدافع يوفنتوس، هو أول لاعب يصاب بالفيروس في الدوري الإيطالي في 11 مارس/آذار الجاري قبل أيام من إصابة زميله بليز ماتويدي.

ويعاني 16 لاعبا من الدوري الإيطالي من المرض، من بينهم سبعة لاعبين من سامبدوريا، وأفادت أندية فيورنتينا وفيرونا وميلان وأتالانتا بوجود حالات إصابة لديها.

وأعلن مفوض الطوارئ الصحية في إيطاليا، دومينيكو أركوري، يوم أمس الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في إيطاليا سجل رقما قياسيا جديدا بوفاة 969 شخصا، وبهذا تصل حالات الوفاة في البلاد إلى 9134 حالة.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.

صنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس “كورونا” وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

سبوتنيك

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