تصفية ريال مدريد .. زيدان يخطط لبيع 7 لاعبين أولهم بيل

ذكر تقرير صحفي إسباني أن مدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان يخطط لتصفية الفريق وبيع عدد كبير قد يصل إلى سبعة لاعبين في الانتقالات الصيفية القادمة، لتمويل الصفقات الجديدة التي يحتاج إليها لتجديد دم الفريق.

ووفقًا لصحيفة “أس” الإسبانية، فإن الريال بحاجة إلى البيع قبل الشراء، وأن هناك أربعة لاعبين استقر زيدان على طرحهم للبيع، هم غاريث بيل وخاميس رودريغيز ولوكاس فاسكيز وماريانو، في حين يمكن الاستغناء أيضا عن لوكا مودريتش وناتشو وإبراهيم دياز.

وقضى رودريغيز موسمين على سبيل الإعارة في بايرن ميونيخ لكن الألمان قرروا إعادته إلى الريال لعدم قناعتهم بمستواه، رغم وجود بند في عقد الإعارة يمكنهم من الاحتفاظ به.

في حين ارتبط الجناح السابق لنادي توتنهام غاريث بيل بالرحيل عن العاصمة الإسبانية على مدى السنوات القليلة الماضية وخاصة بداية الموسم الحالي الذي أعلن فيه زيدان رحيله قائلا إنه يفضل ذلك اليوم قبل غدا، وكادت أمنية المدرب تتحقق وينتقل اللاعب إلى الدوري الصيني الصيف الماضي لولا أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ألغى الصفقة.

ورغم التحسن التدريجي في رأي زيدان به، فإن بيل البالغ من العمر 30 عامًا فشل في إثبات وجوده وفرض نفسه في الملعب، حيث لم يشارك اساسيا سوى في 11 مباراة فقط هذا الموسم الذي غاب عن معظمه بسبب الإصابات.

والمفاجأة في الأسماء المرشحة للرحيل عن الملكي هو مودريتش، الفائز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2018 الذي قاد فيه منتخب كرواتيا لوصافة كأس العالم في روسيا.

لكن مودريتش البالغ 34 عاما بدا بعيدا عن مستواه السابق ولم يشارك هذا الموسم أساسيا سوى في 14 مباراة فقط بالدوري الإسباني، كما أن نادي إنتر كان أبدى رغبة في ضمه عام 2018 ولن يمانع مدرب الفريق الإيطالي أنطونيو كونتي في الحصول على توقيعه.

الجزيرة نت

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