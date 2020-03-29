القبض على إمام مسجد تفوّه بألفاظ نابية في منبر الجمعة

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، القبض على خطيب مسجد “عمر بن الخطاب” بحي الشاطئ في غرب دارفور، والذي تفوّه بألفاظ نابية خلال خطبة “الجمعة”.

وتمّ فتح بلاغات في مُواجهته تشمل “الإساءة وسَب أطباء السودان، ومُخالفة توجيهات الحكومة وقرارات الجهات المُختصة وإثارة الفتن”.

وظهر الخطيب في مقطع (فيديو) وهو يتحدّث بألفاظٍ نابيةٍ ومُسيئة للأطباء، بجانب تقليله من وباء “كورونا”.

وقال مفرح في منشور على “فيسبوك” أمس، إنّ كثيرين ممّن تسموا بالدعاة دأبوا على اعتلاء المنابر واتّخاذها منصات للإساءة والسباب والتجريح والتخوين والتفسيق والتكفير، وأضاف “قد رأي الجميع وسمعوا ما تفوّه به يوسف محمد أبكر بمسجد عمر بن الخطاب في حي الشاطئ بولاية غرب دارفور”، وأوضح أنه بعد مُشاهدته للفيديو اتّصل بالجهات الرسمية بالولاية، وأشار إلى أنهم سارعوا جميعاً وعلى رأسهم الوالي بالوصول إلى المدعو والقبض عليه ومُواجهته بعدة بلاغات.

وحذّر مفرح كل من يسلك نهج هذا الخطيب، وقال “يد العدالة ستطال كل الذين اعتلوا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتّخذوه مطية لمآرب وأغراض غير التي جُعلت له”، وأضاف “فإما أن نخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حق خلافته في منبره صلى الله عليه وسلم وعظاً وإرشاداً ودعوة إلى الله على بصيرة أو فلا”.

صحيفة الصيحة

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