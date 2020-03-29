الحضري: أتمنى محو فترة لعبي في الزمالك من تاريخي.. أنا أهلاوي

أكد عصام الخضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر، أنه لا يحتسب فترة لعبه لنادي الزمالك في موسم (2010-2011)، مشيرا إلى أنه لم يُوفق خلال الأربعة أشهر التي قضاهم بين أسوار القلعة البيضاء.

وقال الحضري في تصريحات لـ”أون تايم سبورتس”، “انتقلت للزمالك كلاعب محترف، ولعبت له لمدة 4 أشهر لكني لم أُوفق”.

وأضاف “لم تكن الظروف جيدة وقتها وغاب الاستقرار عن نادي الزمالك، وكان الفريق دون المستوى الذي يؤهله للفوز ببطولة الدوري”.

وأوضح “على المستوى الفني، لم أُوفق في الأربع أو خمس مباريات التي لعبتها مع الزمالك، وشعرت أنه سيكون هناك مشاكل، فرحلت إلى المريخ السوداني بعد إيقافي في الدوري المصري من الفيفا لمدة 4 شهور”.

وتابع “أطلب محو الـ 4 أشهر التي قضيتهم في الزمالك من تاريخي لأنني لم أوفق ولم أستكمل عقدي، لذلك أعتبر فترة لعبي للزمالك غير حسوبة، مع كامل احترامه للنادي وجماهيره”.

وأِشار الحضري إلى أنه “ابن الأهلي حيث لعب 14 سنة”، مؤكدا أن “حب الأهلي عنده لا حدود له، وأعترف أنني أخطأت برحيلي، أي مباراة يلعب فيها الأهلي أشجعه.. أنا أهلاوي”.

سبوتنيك

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