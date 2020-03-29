البرهان يؤكد على عمق العلاقات السودانية المصرية

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة على عمق العلاقات التاريخية مع مصر والمصير المشترك.

ودعا، لدى لقائه الأحد بمكتبه بالقيادة العامة السيد حسام الدين قاسم عيسى سفير جمهورية مصر بالسودان، إلى التعاون المشترك لتفعيل الاتفاقيات الثنائية والعمل على وضع التدابير المناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا بين الشعبين السوداني والمصري الشقيقين .

وأمن السفير حسام الدين على دعم تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، وعبر عن وقوف مصر حكومة وشعبا مع السودان لتجاوز كل الأزمات التي يمر بها .

الخرطوم 29-3-2020(سونا)

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