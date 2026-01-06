رئيس الوزراء: مركز د.محمد طاهر ايلا لأمراض وجراحة القلب والقسطرة يمثل قصة نجاح كاملة في مجال الخدمات الطبية التي تقدم للمواطن

أشاد معالي السيد رئيس الوزراء د.كامل إدريس بالخدمات الطبية والصحية التي يقدمها مركز د.محمد طاهر ايلا لأمراض وجراحة القلب والقسطرة وفق المواصفات العالمية.

وأشار سيادته إلى أن المركز يمثل قصة نجاح كاملة وطفرة حقيقية ونقلة نوعية في مجال الخدمات الطبية التي تقدم للمواطن .

جاء ذلك لدى زيارته اليوم لمركز د.محمد طاهر ايلا لأمراض وجراحة القلب والقسطرة، وذلك بحضور السيدة وزير الصحة بولاية البحر الأحمر د.أحلام عبدالرسول، ورئيس المجلس الاستشاري لأمراض القلب بوزارة الصحة الاتحادية رئيس قسم القسطرة بمركز ايلا بروفيسور يس محمد عبدالحي.

وأكد معالي السيد رئيس الوزراء أن هذا المركز الحيوي يتميز بكونه يحتوي على آخر التقنيات في مجال جراحة القلب، بالإضافة إلى أنه يتم فيه معالجة المرضى مجاناً باعتبارها ميزة نادرة يتميز بها السودان دون سائر دول العالم رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

كما أشاد د.كامل إدريس بكل القائمين على نجاح هذا المركز وخص بالشكر السيد والي ولاية البحر الأحمر والسيدة وزير الصحة بالولاية، وعبر عن أمله أن تحذو باقي ولايات السودان حذو هذه الولاية وتستنير بهذه التجربة الكبيرة الناجحة والمتميزة.

وطاف معالي السيد رئيس الوزراء على أقسام المركز : عيادات الاستشاريين التى تستقبل المرضى من كافة ولايات السودان، والعناية المركزة والوسيطة وعنبر انتظار القسطرة، وعنبري النساء والرجال، والمعمل التشخيصي.

ووقف سيادته على مستوى الطفرة والتطور بمركز د.محمد طاهر ايلا لأمراض وجراحة القلب والقسطرة الذي يتضمن أقسام مختلفة مجهزة وفق المواصفات العالمية.

واستمع سيادته خلال الزيارة إلى تنوير من السيد رئيس المجلس الاستشاري لأمراض القلب بوزارة الصحة الاتحادية رئيس قسم القسطرة بمركز ايلا بروفيسور يس محمد عبدالحي حول دور المركز في تقديم الرعاية الطبية والصحية للمرضى، وأعلن أن المركز يقدم خدماته العلاجية للمرضي في مجالي قسطرة القلب والناظمة الكهربائية مجاناً، وكشف في هذا الصدد أن المركز أجرى حتى الأمس (66) عملية قسطرة ناجحة، بالإضافة إلى تركيب (12) ناظمة كهربائية.