ختام فعاليات مهرجان حافظات القرآن الكريم بالشمالية

شهد ممثل والي الشمالية امين عام الحكومة الاستاذ محجوب محمد سيد احمد وعدد من اعضاء حكومة الولاية ولفيف من القيادات شهدوا اليوم بدنقلا ختام فعاليات مهرجان حافظات القرآن الكريم والذي نظمه الاتحاد العام للمرأة السودانية بالولاية بمشاركة 70 حافظة على مستوى محليات الولاية في مسارين حفظ القران الكريم كاملا وحفظ سورة البقرة.

واكد ممثل والي الشمالية لدى مخاطبته ختام المهرجان اهتمام حكومة الولاية ورعايتها لحفظة كتاب الله تعالى ودعم برامج ومشروعات المرأة.

من جانبها اكدت رئيس الاتحاد العام للمراة السودانية الاستاذة احلام محمد ابراهيم ان مهرجان حافظات القرآن الكريم يأتي في سلم برامج وانشطة الاتحاد، داعية للتمسك بالقرآن وحفظه وتدبره.

وتحدثت في ختام المهرجان أمينة الشئون الاجتماعية منال مكاوي ورئيس الاتحاد العام للمرأة السودانية بالولاية بسمات شريف ومدير الادارة العامة للشئون الدينية رئيس لجنة التحكيم الشيخ الجيلي الطيب وممثل ديوان الزكاة ميمونة خليل وممثل اتحاد المرأة بالمحليات علوية صالح مؤكدين على ضرورة التمسك بكتاب الله عز وجل.

سونا