الشئون الدينية بمحلية الخرطوم تكشف عن اعادة افتتاح كل مساجد وسط الخرطوم ومباشرة برامجها الدعوية

كشفت الإدارة العامة للشئون الدينية بمحلية الخرطوم عن اعادة افتتاح كل المساجد بمنطقة وسط الخرطوم وإقامة الصلوات والبرامج الدعوية بعد أن كانت تعرضت لدمار ممنهج بواسطة مليشيا الدعم السريع.

وأشار مدير الإدارة العامة بالمحلية بشير فضل الأمين اليوم بأن المساجد شملت (الخرطوم العتيق، فاروق، الشهيد، القوات المسلحة) لافتا بأن الفترة القليلة المقبلة ستشهد أيضا إعادة افتتاح مسجد جامعة الخرطوم، مثمنا خلال تدشين القافلة الدعوية الثالثة المتوجهة الى جزيرة توتي بحضور المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير ومدير إدارة الشئون الدينية ولاية الخرطوم د. طارق محمد احمد وأعضاء لجنة أمن المحلية مثمنا جهود السيد والي ولاية الخرطوم في اشرافه المباشر على إعادة تأهيل المساجد حتى تمت إقامة الصلوات فيها ومباشرة البرامج الدعوية علاوة على متابعة مراحل التأهيل من قبل المدير التنفيذي للمحلية.

وأشار إلى أن نالقافلة المتجهة الى توتي تستهدف (11) مسجدا ودور مؤمنات ضمن برنامج العشر الأواخر من رمضان المعظم إضافة إلى زيارات لأسر الدعاة وتوزيع مصاحف لكل مساجد المحلية في إطار إعادة إعمار المساجد والدور الدعوي الذي اضطلع به في تزكية المجتمع.

من جانبه وجه المدير التنفيذي للمحلية إدارة الشئون الدينية بأهمية استصحاب الخطاب الدعوي المتغيرات التي حدثت بعد الحرب والظواهر السالبة خاصة انتشار المخدرات واستحلال أموال الغير والسرقة والنهب والتعدي على الأنفس، مشيرا بأن إعمار النفوس يأتي مكملا لاعمار المباني.

وقال ان القوافل الدعوية التي انتظمت المحلية خلال الشهر الكريم تأتي ضمن التعافي من آثار الحرب ودعما حقيقيا لرسالة المساجد في المجتمع، معلنا عن دعمه لإدارة الشئون الدينية لما لها من دور متعاظم في تزكية المجتمع.

