المواصفات تكثف حملاتها بأسواق الأبيض ضمن حملة نحو مستهلك آمن في رمضان

كثفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بقطاع شمال كردفان حملاتها التفتيشية بأسواق الولاية، وذلك بالتعاون مع جهاز الأمن الاقتصادي والمباحث، بهدف تعزيز الرقابة على السلع المعروضة وحماية المستهلك خلال الشهر الكريم، وذلك في إطار حملتها التوعوية والرقابية “نحو مستهلك آمن في رمضان”.

ونفذت فرق التفتيش جولات ميدانية واسعة داخل السوق الكبير بمدينة الأبيض، استهدفت نحو (60) موقعاً تجارياً شملت البقالات وثلاجات الفواكه والمغالق، حيث تمت مراجعة جودة السلع المعروضة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وفحص تواريخ صلاحيتها.

وأسفرت الحملة عن ضبط وحجز كميات من مواد البناء منتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين واللوائح المنظمة.

وأكد الدكتور عثمان حمدي مدير قطاع شمال كردفان أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود الهيئة المتواصلة لحماية المستهلك من مخاطر السلع الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات، خاصة مع زيادة الحركة الشرائية في شهر رمضان

وشدد على أن فرق التفتيش ستواصل تنفيذ حملاتها الرقابية بصورة مكثفة في الأسواق والمحال التجارية، لمكافحة الممارسات الضارة بالمستهلك ، بما يضمن سلامة وجودة السلع المتداولة بالاسواق.

سونا