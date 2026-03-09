عودة جراحات القلب للأطفال بمستشفى أحمد قاسم لأول مرة بعد الحرب

عُقد اجتماع اليوم بمكتب وزير الصحة بروفيسور هيثم محمد إبراهيم، مع مدير عام المركز القومي للقلب بروفيسور صلاح الباشا، بحضور وكيل وزارة الصحة د. علي بابكر سيد أحمد، ومديرة مستشفى أحمد قاسم د. هدى حامد، وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة سبل دعم خدمات جراحات القلب للبالغين والأطفال، واستمرارية خدمات قسطرة القلب وبحث تشغيل مستشفى اتحادي متخصص في أمراض وجراحة طوارئ القلب بولاية الخرطوم.

وأكد الوزير أهمية عودة مستشفى الشعب التعليمي لتقديم الخدمة، مثمنا دور المراكز القومية في تطوير الخدمات الصحية بالولايات، وأهمية قيادة العمل بولاية الخرطوم، مشيداً بدعم وزارة المالية لوزارة الصحة خاصة برنامج العلاج على نفقة الدولة، ومشدداً على ضرورة توطين الخدمة وتقليل فاتورة العلاج بالخارج، خاصة في مجال أمراض القلب.

كما وجّه بإنشاء نافذة موحدة لدعم المرضى بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في المالية والتامين الصحي والزكاة وتوفير برنامج إلكتروني لتسهيل الخدمة.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة أن من حق مرضى القلب الحصول على العلاج في الوقت المناسب، لافتاً إلى أن الحالات تصل في ظروف حرجة تتطلب جاهزية الخدمة.

فيما أشار مدير عام المركز القومي للقلب إلى استمرار خدمات القسطرة العلاجية وجراحات القلب خلال الفترة الماضية بفضل دعم الوزارة من خلال 12 حزمة مجانا علي نفقة الدولة مؤكداً أن عودة مستشفى أحمد قاسم ستعزز الخدمة وفق الأولويات.

وفي السياق ذاته، أعلنت مديرة مستشفى أحمد قاسم عن استئناف عمليات جراحة القلب للأطفال، مع الإشارة إلى بعض التحديات التي تتطلب تدخل الوزارة لتذليلها.

سونا