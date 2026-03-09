مفوض الإستثمار بالخرطوم يشدد على تسهيل إجراءات الاستثمار

شدد الأستاذ إيهاب هاشم إسماعيل مفوض الإستثمار بولاية الخرطوم على تسهيل إجراءات الاستثمار وتحسين الصورة الذهنية للمستثمرين في الولاية، وقدم لدى اجتماعه اليوم بالأمانات الفنية للنافذة الموحدة بمفوضية تشجيع الإستثمار ولاية الخرطوم شرحاً وافياً لما كانت عليه المفوضية قبل الحرب حيث وصلت مرحلة قاربت الى التحول الرقمي وكانت قاب قوسين من تنفيذ الاجراءات الكترونياً ولكن الحرب أخرت التطور واعداً بالوصول بإذن الله، موجهاً بالابقاء على الرسوم القديمة دون زيادة تخفيفاً للمستثمر وتنفيذاً لقرار الوالي.

وشدد المفوض على الأمانات الفنية بوجوب تبسيط الإجراءات لخدمة المستثمر وتقليل الجهد وتحسين الصورة الذهنية وتوحيد الرؤى لتطوير ضوابط وإجراءات الإستثمار لنيل رضا المستثمر وتهيئة المناخ الجاذب للإستثمار حاثاً مفوضية الزراعة على تبني خطة المنظومة المتكاملة في الاستثمار الزراعي لتشمل جوانب الزراعة والسياحة والانتاج الحيواني والتصنيع التحويلي داخل المشروع الواحد.

كما طالب سيادته مفوض السياحة بوضع خطة استباقية وحصر مواقع النشاط السياحي ووجه مفوض البيئة الى نشر ثقافة البيئة والاشتراطات الصحية وسط المستثمرين.

هذا وقد دعا الاستاذ ايهاب هاشم مفوض التخطيط العمراني الى ادخال التخطيط الخدمي والسياحي والتوسع في مفهوم التخطيط ليقود الاستثمار، كما وجه مفوض الصناعة باحكام التنسيق للزيارات المشتركة.

ووعد المفوض باحكام التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتجويد العمل وإزالة التضارب والتقاطعات منعاً لإزدواجية القرارات مع الجهات الأخرى والعمل الجاد على اعادة هندسة الاجراءات.

سونا