مفوض الاستثمار بالخرطوم يجتمع بوزيري الصناعة والاعلام بالولاية لتفعيل النافذة الموحدة بالمفوضية

بحث الأستاذ إيهاب هاشم إسماعيل مفوض الاستثمار بولاية الخرطوم لدى لقائه اليوم وزيري الصناعة والاعلام والسياحة ومدير الادارة العامة للآثار والسياحة ولاية الخرطوم والامانات الفنية للنافذة الموحدة بحث سبل تطوير النافذة الموحدة بالمفوضية.

واستهل الاستاذ إيهاب هاشم المفوض الاجتماع بشرح وافي حول رؤية المفوضية لمفهوم النافذة الموحدة موضحاً بان الامانات المكونة للنافذة هم شركاء في عملية الاستثمار وهم المعنيين بتنفيذ السياسات مشدداً على تبسيط الاجراءات وسرعتها مع تطبيق معايير الجودة، حاثاً الامانات على إيجاد أفكار حديثة ووضع تصورات تساعد على تطوير العمل وتوحيد الزيارات الميدانية تقليلاً للتكلفة المالية.

لافتاً النظر الى وجوب مراجعة معايير تخصيص الاراضي الاستثمارية موجهاً بتكوين لجنة أو آلية مشتركة بين السياحة والاستثمار والتخطيط العمراني لايجاد رؤية متكاملة في مجال السياحة وإيجاد وطرح مواقع سياحية للاستثما.ر

وأبدى مدير عام وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم م. امين عبدالبنات اهتمامه الجاد في إيحاد حلول جذرية لمشاكل القطاع الصناعي بعد الحرب وبحثه عن آليات لتشجيع المستثمرين في القطاع الصناعي الى العودة بعد دخول ولاية الخرطوم مرحلة التعافي من الحرب.

مشيراً إلى وجوب إيجاد آليات لإزالة التقاطعات مع الوزارات ذات الصلة بعملية الاستثمار الصناعي ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.

وامن مدير عام وزارة الاعلام والثقافة والسياحة بالولاية الاستاذ الطيب سعدالدين على ضرورة تحديد الاولويات والترويج لتوجيه الاستثمار في القطاعات التي تحتاج اليها الدولة مبدياً استعداد وزارته للتنسيق مع المفوضية لتطوير الاستثمار في القطاع السياحي عبر لجنة مشتركة اقترحها المفوض برئاسة مدير عام ادارة السياحة الاستاذ التجاني إبراهيم صالح وذلك لإيجاد رؤية مشتركة للاستثمار في قطاع السياحة.

في الختام أمن المجتمعون على تكوين لجان متخصصة كالآتي: لجنة مشتركة بين المفوضية ووزارة الصناعة لاعادة هندسة الاجراءات وتاهيل المناطق الصناعية القديمة، لجنة مشتركة بين المفوضية والسياحة والتخطيط العمراني لتطوير الاستثمار في قطاع السياحة وإيجاد وطرح مواقع استثمارية، ولجنة لدراسة التقاطعات مع الوزارات ذات الصلة بعملية الاستثمار برئاسة المستشار القانوني الاستاذ أسعد عبدالفتاح.

سونا