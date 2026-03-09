المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ينفي ما تم تداوله حول إعادة فتح حديقة الحيوانات بالمقرن

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس صحة ما تداولته بعض الوسائط الإعلامية بشأن دراسة الحكومة إعادة فتح حديقة الحيوانات في منطقة المقرن واستجلاب حيوانات من جنوب السودان وأوغندا.

وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان صدر اليوم، أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن ما تم تداوله في هذا الشأن يعد خبراً غير دقيق.

ودعا البيان وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية في نشر الأخبار، وتحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة عند تداول المعلومات.

كما أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حرصه على تعزيز شراكة إيجابية مع مختلف وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن قنوات التواصل مع المؤسسات الإعلامية ستظل مفتوحة للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية .

سونا