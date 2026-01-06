تنفيذي الخرطوم يوجه بتكثيف العمل في مشروعات تأهيل الحدائق ويقف على الدمار الممنهج لمقر اتحاد الصحفيين

وجه المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير الشركات العاملة في مشروعات تأهيل الحدائق العامة بالخرطوم بتكثيف العمل في جميع القطاعات وفقا للسقف الزمني المحدد لإنجاز العمل حسب توجيهات الولاية توطئة لإعادة افتتاحها بالتزامن مع مشروعات إعمار ولاية الخرطوم ضمن برنامج تهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين للعاصمة .

جاء ذلك لدى تفقده اليوم برفقة مدير الإدارة العامة للشئون الزراعية بالمحلية المهندس عمرو تاج السر حدائق الاسكلا بشارع النيل بالخرطوم والتي يجري العمل فيها بمساحة (9) الاف متر مربع والمزمع ان يشمل تأهيلها مساحات خضراء ومطاعم وملاعب أطفال بجانب مواقع ترفيهية وخدمية ومواقف سيارات داخلية، حيث شدد على الشركة المنفذة بالاسراع في تنفيذ المشروع وفقا للتصميم المعتمد وتكثيف العمالة للفراغ من العمل وفقا للجدولة المعتمدة لإعادة افتتاح الحدائق بالمحلية.

وعلى صعيد آخر وقف المدير التنفيذي للمحلية على التدمير الممنهج والذي طال مقر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين بمنطقة المقرن حيث وجه بالبدء في أعمال النظافة وإزالة الحشائش وفقا لتوجيهات السيد والي ولاية الخرطوم بعد التأكد من خلو المقر من مخلفات الحرب والاجسام الخطرة.

سونا