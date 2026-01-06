سياسية
لجنة ضبط الامن وفرض هيبة الدولة تواصل حملاتها المشتركة الكبرى و تضبط منتحلين لصفة القوات النظامية بشرق النيل
إنفاذاً لموجهات لجنة ضبط الامن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم قامت قوات مشتركة ضمت القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة و القوات المشتركة بحملة أمنية كبرى شملت كافة الاختصاص الجغرافي لمحلية شرق النيل
وأسفرت الحملة عن ضبط مكاتب غير قانونية لمنتحلي صفة القوات المشتركة بلغت 18 مكتباً وتوقيف 25 متهماً من بينهم امرأة تنتحل رتبة رائد بحركة جيش تحرير السودان تم تسليمهم للشرطة العسكرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة الى جانب الأسلحة و الذخائر و الأزياء العسكرية والادوات المكتبية المستخدمة في هذه المكاتب العشوائية كما تمت ازالة ارتكازات عشوائية بالطريق الدائري وعد بابكر.
وتفيد متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* أن الحملات الأمنية المشتركة لضبط الأمن وفرض هيبة الدولة زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة لتحقيق الاستقرار و حفظ امن المواطنين و ردع المتفلتين و منتحلي صفة القوات النظامية والقوات المشتركة.
المكتب الصحفي للشرطة