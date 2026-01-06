لجنة ضبط الامن وفرض هيبة الدولة تواصل حملاتها المشتركة الكبرى و تضبط منتحلين لصفة القوات النظامية بشرق النيل

وأسفرت الحملة عن ضبط مكاتب غير قانونية لمنتحلي صفة القوات المشتركة بلغت 18 مكتباً وتوقيف 25 متهماً من بينهم امرأة تنتحل رتبة رائد بحركة جيش تحرير السودان تم تسليمهم للشرطة العسكرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة الى جانب الأسلحة و الذخائر و الأزياء العسكرية والادوات المكتبية المستخدمة في هذه المكاتب العشوائية كما تمت ازالة ارتكازات عشوائية بالطريق الدائري وعد بابكر.