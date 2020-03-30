الحكومة تُسدّد تعويضات المُدمرة (كُول) من أموال الضمان الاجتماعي

شرعت حكومة السودان في تسديد التعويضات المتفق عليها مع الحكومة الأمريكية لأسر ضحايا المدمرة (كُول) خصماً على أموال الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، وتم توفير سبعين مليون دولار كسلفة مستردة، تسددها وزارة المالية للصندوق في وقتٍ لاحق،

وتفيد متابعات (اليوم التالي) أن شراء المبلغ المذكور تم بسعر السوق الموازية، سعياً إلى الالتزام بالاتفاق الذي تم مع أسر ضحايا المدمرة، وتغطية الاشتراطات المتفق عليها مع الإدارة الأمريكية، توطئة لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

يذكر أن الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي يتبع لوزارة التنمية الاجتماعية، ويستثمر عوائد وأموال الصناديق الاجتماعية في عدد من البنوك والمصانع والمستشفيات ويمتلك عقارات وأراض عديدة في مواقع مميزة وعالية القيمة.

اليوم التالي

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