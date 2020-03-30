استنكار للاعتداء على أعضاء مجلس الإنتاج بالجزيرة

استنكر مجلس تنظيم مهن الإنتاج الزراعي بمشروع الجزيرة، الاعتداء اللفظي على أعضاء المجلس خلال اجتماعهم أمس “الأحد”، بمقر استراحة المزارعين بحي الدرجة بود مدني لبحث المشكلات التي اعترضت حصاد القمح، وعقد الجمعية العمومية في أبريل المقبل. وأعرب بيان للمجلس، اليوم “الإثنين”، بحسب مصادر عن أسفه لما سمّاه الهجوم السافر من قبل لجان مقاومة حي الدرجة بودمدني على المجتمعين في عقر دارهم، والاعتداء على بعض أعضاء المجلس من كبار السن بألفاظ نابئة وعدوان شائن لا يشبه أعراف وأخلاق الشعب السمحة، وهو ما يتعارض مع نهج دولة الحرية والقانون والعدالة. ودعا البيان، جهات الاختصاص وأجهزة الدولة القانونية اتخاذ الاجراء اللازم للحد من مثل هذه التصرفات التي تعيق عمل الدولة وتنتهك حق أصيل لمكون يمثل المزارع الذي هو رأس الرمح في عملية الإنتاج ونهضة الاقتصاد بالوطن. وأوضح البيان، أن مجلس تنظيم المزارعين جسم شرعي منتخب يمثل مزارع المشروع عبر الجمعيات القاعدية والنوعية والتخصصية انتهاء بمجلس التنظيم.

الخرطوم (كوش نيوز)

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