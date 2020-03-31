القبض على (12) تاجر عملة بـ”مول” شهير بالخرطوم

أوقفت مباحث عمليات الخرطوم الفيدرالية (12) تاجر عملة يزاولون نشاطهم من داخل متاجرهم بمول شهير بالخرطوم، وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن شعبة عمليات الفيدرالية التابعة للمباحث والتحقيقات الجنائية واصلت حملاتها في مكافحة تداول العملات خارج النطاق المصرفي، وفي غضون ذلك رصدت معلومات عن نشاط لتجارة العملة يجري داخل محلات بـ”مول” شهير، مشيراً إلى أن قوة من الشعبة نفذت مداهمة أسفرت عن القبض على (12) صاحب محل، وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية مختلفة، وقيدت ضدهم بلاغات وفقاً للمادة (5) من قانون النقد الأجنبي بقسم الشرطة المجتمعية بالمقرن، تمهيداً لمحاكمتهم.

الخرطوم: محمد أزهري

صحيفة السوداني

شارك الموضوع :



