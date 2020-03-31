شاهد: وزير المالية ينشر فيديو توعوي تحت شعار “ماشين قدام” يمهد لرفع الدعم عن الوقود

كشف نشطاء على فيسبوك يوم الثلاثاء عن قيام وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي بنشر فيديو توعوي على موقع تويتر يشرح ضرورة رفع الدعم السلعي، الفيديو من إنتاج وزارة المالية تحت شعار ماشين قدام، ويشرح الأثار السالبة للدعم السلعي وضرورة توجيه الدعم للإنتاج والتعليم والصحة.



وأعلن وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، إستعداد وزارته لتقديم دعمٍ نقدي مباشر للمواطنين خلال فترة حظر التجوال الشامل التي اقترحها وزير الصحة ”أسبوعين”.

وقال الوزير في تصريحات لصحيفة المواكب الصادرة صباح الإثنين بحسب ما نقلت كوش نيوز (نعيش اقتصاد طوارئ وسنرفع دعم الوقود الذي سيوفر لنا”250″ مليارًا سنستفيد منها في خطط الوزارة لتقديم السلع التموينية الأساسية خلال أيام الحظر المرتقب).

وأضاف الوزير ( اعتمدنا دفع 6 ألف جنيه شهرياً لـ”36″ ألف سيّدة يعملن كبائعات شاي في العاصمة المثّلثة لكنّها ستنقص لإدخال مهن هامشية أخرى).

وتوقع مراقب اقتصادي فضل عدم ذكر إسمه صدور قرارات اقتصادية هامة، بناءاً على التصريحات الحكومية المتكررة حول الأمر: (ستتمثل المعالجة الأنية في في زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات وربما زيادة أسعار الخبز لتقليل الدعم والذي بات يشكل إرهاقاً كبيراً للميزانية العامة للدولة والتوسع في السعر التجاري لتلك المواد).

الخرطوم (كوش نيوز)

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