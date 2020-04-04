أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تبحث تخفيض رواتب اللاعبين

ستبحث أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مع اللاعبين خصم 30% من رواتبهم للحفاظ على الوظائف الأخرى، بعدما تم الإعلان عن أن الموسم لن يستأنف “حتى يصبح الوضع آمناً ومناسباً لذلك”.

ووافقت جميع الأندية على طرح “مجموعة التخفيضات المشروطة والدفعات المؤجلة” على اللاعبين.

وسيقدّم الدوري الممتاز 125 مليون جنيه إسترليني إلى رابطة الدوري الإنجليزي والرابطة الوطنية، وسيمنح 20 مليون جنيه إسترليني أخرى لخدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة (التأمين الصحي الحكومي في بريطانيا).

ولا تزال النوادي تنوي استكمال جميع مباريات الدوري والكأس.

كذلك أوقف كل من رابطة الدوري الإنجليزي، ودوري كرة القدم للسيدات وبطولة الدرجة الثانية للسيدات، اللعب من دون تحديد تاريخ للعودة، مما يعني أن كرة القدم الإنجليزية معلّقة إلى أجل غير مسمى.

وقال بيان رابطة الدوري “تم الإقرار بأن الدوري الممتاز لن يستأنف في بداية مايو/أيار، وأن موسم 2019-20 سيعود فقط عندما يكون ذلك ممكناً، بطريقة آمنة ومناسبة تماماً”.

وأضاف “أي عودة للعب ستكون فقط بدعم كامل من الحكومة وعندما يسمح التوجيه الطبي”.

وسُلطت الأضواء على لاعبي كرة القدم في أزمة كورونا، لا سيما بعدما طالب وزير الصحة مات هانكوك اللاعبين بتخفيض أجورهم و”لعب دورهم” في تقديم الدعم خلال تفشي وباء كورونا العالمي.

وقامت بعض الأندية بمنح الموظفين من غير اللاعبين إجازات مؤقتة، نتيجة لتوقف اللعب.

وقبل إصدار بيان رابطة الدوري الممتاز، أجرى قادة الأندية – بقيادة قائد ليفربول جوردان هندرسون – مناقشات حول إنشاء صندوق خيري يمكن أن يساعد خدمة الصحة الوطنية.

وسبق أن كتبت رابطة اللاعبين المحترفين إلى أعضائها، تحثهم على عدم الموافقة على أي تخفيض أو تأجيل في دفع الأجور، حتى يتحدثوا إلى النقابة.

وبعد اجتماع للأندية يوم الجمعة، اقترحت رابطة الدوري الإنجليزي تخفيض الأجور من أجل “حماية التوظيف طوال فترة اللعب الاحترافية”.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي “هذا التوجيه سيبقى قيد المراجعة المستمرة مع تغير الظروف”.

وأضافت “رابطة الدوري ستكون على اتصال منتظم مع الاتحاد وستشارك النقابة في اجتماع سيعقد غداً (السبت) بين الرابطة واللاعبين وممثلي الأندية”.

وتحدث جناح كريستال بالاس أندروس تاونسند عن إحباطه من إلقاء هانكوك اللوم على لاعبي كرة القدم، مشيراً إلى أن اللاعبين “هدف سهل”، فيما أنهم غالباً ما يدعمون المؤسسات الخيرية.

وقالت رابطة الدوري إنها على دراية بـ “الصعوبات الشديدة” التي تطال كرة القدم، ومع عدم قدرة الأندية على لعب المباريات، انتقلت للمساعدة “على الفور في التعامل مع تأثير انخفاض التدفق النقدي” لأندية دوري الدرجة الثانية والدوري الوطني.

ورحّب جوليان نايت، رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية في الحكومة بالمساعدة المالية للأندية الصغيرة، لكنه قال إنه بما أن اللاعبين لم يوافقوا بعد على خفض الأجور، فإن الأمر “ليس أبعد من ذلك”.

وكان نايت قال في وقت سابق، إن الأندية التي تمنح الموظفين من غير اللاعبين إجازات غير مدفوع من دون فرض تخفيضات على أجور اللاعبين، يجب أن تخضع لضريبة الأرباح المفاجئة، إذا لم يتغير الأمر بحلول يوم الثلاثاء.

وقال وكيل وزارة الرياضة نايجل هودليستون “من الصواب تماماً أن يطرح تخفيض أجور اللاعبين على الطاولة عندما يكون هناك موظفون بأجر أقل في بعض الأندية يتم منحهم اجازة”.

وأضاف “يجب على هيئات كرة القدم أن تكون مدركة لقوة الشعور العام بهذا الأمر، وأتوقع منهم أن يظهروا الريادة في هذا الشأن”.

“من المهم أن يساعد الدوري الإنجليزي الممتاز الجهود الوطنية في التصدي لوباء كورونا العالمي وسأواصل العمل عن كثب مع هيئات كرة القدم”.

كما أعرب بيان رابطة الدوري عن “تقدير كبير للجهود البطولية لموظفي خدمة الصحة الوطنية وجميع العمال الرئيسيين الآخرين الذين يقومون بوظائف حرجة في مثل هذه الظروف الصعبة”، مع الالتزام بدفع 20 مليون جنيه استرليني على الفور “لدعم خدمة الصحة، المنظمات، الأسر والمجموعات غير المحصنة خلال وباء كوفيد – 19”.

bbc

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