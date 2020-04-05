تفاصيل جديدة حول مصرع وإصابة (5) أشخاص على يد سوداني بفرنسا

قال رئيس التجمع السوداني في فرنسا حسين إسماعيل نابري إنه لم تعرف حتى الآن الدوافع وراء اغتيال لاجئ سوداني لـ(شخصين) واصابته (ثلاثة) آخرين بحالة حرجة.

وقال في تعميم صحفي تلقته (السوداني) إن الجريمة البشعة حدثت –السبت- فى مدينة تسمى رومان سير ازيز شرقي فرنسا، حيث اعتدى الجانى بسكين على صاحاب متجر لبيع السجائر وآخر زبون للمحل توفي أحدهما على الفور.

وفي طريق خروجه واصل اعتداءاته على خمسة أشخاص آخرين قتل منهم واحدا وثلاثة منهم في حالة خطرة.

واشار إلى أن السلطات الفرنسية بدأت التحقيقات مع مرتكب الجريمة.

الخرطوم. سوسن محجوب

صحيفة السوداني

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