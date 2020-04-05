التحقيق حول مقتل شاب على يد والده داخل مزرعة بالحلفايا

تلقت شرطة قسم الحلفايا بلاغا يفيد فيه المبلغ عن مقتل شاب اجنبي يبلغ من العمر 18 عاما طعنا بآلة حادة على يد والده باحدى المزارع بمنطقة السامراب وذلك بسبب مشاجرة وقعت بينهما وهما تحت تأثير الخمر وفور وقوع الجريمة تم الاتصال بالشرطة التي سارعت الى موقع الجريمة برفقة تيم مسرح الحادث للقيام بالعمل الفني على الجثة من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي.

وبواسطة اورنيك جنائي صادر من النيابة تم نقل الجثة بحسب صحيفة الدار للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة كما تم تدوين بلاغ تجت المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد ولا زال التحري جارياً.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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