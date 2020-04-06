القبض علي قيادي بالحرية والتغيير بتهمة السرقة وايداعه الحراسة

تم القبض يوم الإثنين علي القيادي بالحرية والتغيير وعضو المفاوضات وعضو حزب المؤتمر السوداني مجدي عكاشة بتهمة السرقة والاحتيال وبيع 2 شاسيهات عربة مسروقة للمواطن صالح عبد الله وعندما ذهب المشتري لترخيص العربات برقم الشاسيهات اتضح ان الشاسيهات مسروقة وطالبت ادارة المرور بالقبض علي طالب الترخيص وعند التحقيق معه ارشد بأنه أشتري الشاسيهات من القيادي بقحت مجدي عكاشة بعقد بيع مكتوب وشهادة شهود واصدرت النيابة امراً بالقبض علي القيادي بقحت مجدي عكاشة وعندما علم بأمر القبض اخفي نفسه وبالمتابعة الدقيقة من افراد المباحث والاستخبارات العسكرية تم القبض عليه قبل قليل بكافوري وايداعه الحراسة بقسم شرطة الرميلة وبعد القبض عليه ظهرت عدد من البلاغات وعدد من الضحايا بنفس المواد وبيع شاسيهات مسروقة ..

الخرطوم / إبراهيم بقال سراج

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