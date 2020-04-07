بعد الهجوم عليه بسبب انسحابه من (أغاني وأغاني) تضامناً مع مديرها: الفنان كمال ترباس:أنا ما (كوز) والعندو حق عندي يجي يقلعو

تعرض الفنان كمال ترباس لحملة شرسة هذه الأيام من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم وصفه من خلالها بـ(الكوز) وذلك بعد إعلانه الانسحاب من برنامج (أغاني وأغاني) هذا الموسم بسبب إقالة مديرها العام حسن فضل المولى بقرار من لجنة إزالة التمكين. (كوكتيل) تحدثت للفنان كمال ترباس وألقت عليه بحزمة من الاتهامات للرد عليها لنتابع ما جاء فيها

. بداية…لماذا أعلنت انسحابك من (أغاني وأغاني) بعد إقالة مدير القناة مباشرة؟

أعلنت انسحابي لأن تسجيلي في البرنامج كان من أجل العلاقة الطيبة التي تربطني بالأستاذ حسن فضل المولى وهو قائد القناة التي تعتبر من أميز القنوات السودانية بفضله وانسحابي هو تضامن معه)

. هل تعتقد أن قرار إقالته خطأ؟

نعم…كان الأجدى أن تحارب اللجنة الفساد إذا كان موجوداً بدلاً من محاربة النجاح وإن كانت اللجنة ترى أنها على حق فعلى الدنيا السلام.

التغيير سنة الحياة؟

نعم …ولكن عندما يكون للأفضل وليس محاربة الأفضل

. بسبب موقفك هذا وصفك البعض بـ(الكوز)..ما ردك؟

(أنا ما كوز ولا عندي علاقة بالكيزان) ليس لدي أي انتماء أو لون سياسي ولا حتى فريق معين أنا قومي.

الفنان ملك لجمهوره…ألا تعتقد أن انسحابك عن برنامج (أغاني وأغاني) بسبب إقالة مديرها فيه خلط للأوراق؟

أبداً…قراري واضح وصريح أنا مع حسن فضل المولى قلباً وقالباً، انسحبت من البرنامج و سأمنع النيل الأزرق من الآن بث أغنياتي دون عقد و (العندو حق عندي يجي يقلعو).

وماذا عن جمهورك؟

جمهوري على العين والرأس وأنا احترمه جداً، وأنا أتشرف بالشعب السوداني لأنه فاتح بيتي ويدفع مرتبي الذي ربيت بيهو أولادي ليتخرج منهم المهندس والطبيب والقانوني إذا فضل جمهوري كبير.

رددت أغنية(هبت ثورة الإنقاذ) مع وصول حكومة الإنقاذ..لماذا؟

نعم تغنيت للإنقاذ وكنت أرى وقتها بأنها جاءت لإنقاذ المواطن، لكنني لم أنتمِ لها طول عمري ولا علاقة لي بالسياسة، رددت تلك الأغنية بثلاثمائة جنيه لتصلني بسببها إساءات بمليار جنيه).

يقال إنه كانت لديك علاقة بالرئيس المخلوع عمر البشير؟

أبداً…لم تكن لدي علاقة معه على الإطلاق والدليل على ذلك أنه كان قد زار عدداً كبيراً من الفنانين الموجودين في الساحة الآن وقدم لهم الدعم المادي ولم يسجل لي زيارة حتى عند وفاة ابني لم يقدم لي واجب العزاء.

يقال إن الحزب وقتها كان يعطيكم المال للغناء له؟

أبداً .. أنا حتى الآن ليس لدي بيت…لم استلم من حزب المؤتمر الوطني مليماً واحداً ولم أغنِ بتوجيهات منه فأنا فنان للجميع و ليس لحزب

. يقال إنك لم تدعم ثورة ديسمبر المجيدة بالوقوف معها؟

هل الوقفة تكون بالصور كما فعل البعض؟ أنا مع الحق والعدالة وكل ما فيه مصلحة البلد.)

إذاً ليس لديك إطلالة خلال شهر رمضان؟

سأطل من خلال فضائية الخرطوم خلال شهر رمضان في برنامج (انت المهم) سأقدم فيها ما يفوق الستين أغنية على مدار اثنين وعشرين حلقة.

أخيراً…؟

أتمنى أن تسود العدالة وأن يكون الجميع يداً واحدة لبناء الوطن وأن يعيش الشعب السوداني في نماء وسلام ومحبة.

حوار:محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني

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