هل يساعد فيتامين سي الفوّار على الوقاية منه؟





يعتبر فوار فيتامين سي من الأدوية التي زاد الطلب عليها الفترة الماضية، على اعتباره من المكملات الغذائية التي يعتقد البعض أن تساهم في تقوية الجهاز المناعي، وبالتالي تقل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فما صحة ذلك؟

هل فيتامين سي الفوار يقي من كورونا؟

على الرغم من فعالية فيتامين سي في تقوية المناعة، والتقليل من فرص الإصابة بالأمراض الفيروسية، والتخفيف من حدة الأعراض المصاحبة لنزلات البرد والإنفلونزا، إلا أننا لا نستطيع الجزم بأن مكملاته الغذائية، ولا سيما الفوار، تقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فليس هناك أي دليل علمي يثبت أو ينفي صحة ذلك حتى الآن، وفقًا لموقع “Health line”

ماذا يحدث للجسم عند تناول كمية كبيرة من فيتامين سي؟

يعتبر فيتامين سي من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، ما يعني أن الجسم لا يستطيع تخزينه، حيث يقوم بالتخلص من الكمية الزائدة عن طريق البول، فالإكثار من مكملاته الغذائية لن يعود بالنفع على الصحة العامة أو الجهاز المناعي.

مكملات فيتامين سي شأنها شأن باقي الأدوية الأخرى، الإفراط فيها يزيد من فرص الإصابة بآثارها الجانبية، مثل الإسهال، حيث يحتاج الجسم إلى التخلص من هذه الكمية الزائدة عن حاجته من الجهاز الهضمي.

نصائح مهمة

– يجب ألا تزيد الحصة اليومية من فيتامين سي عن 2000 ملليجرام.

– يُراعى قراءة النشرة الموجودة بمكملات فيتامين سي، لتفادي أي مضاعفات صحية ناتجة عن تناول جرعات إضافية.

– يجب الانتباه إلى أن مكملات فيتامين سي يمكن أن تتداخل مع بعض العقاقير الأخرى وتفقدها فعاليتها مثل أدوية خفض الكوليسترول أو العلاج الكيماوي والإشعاعي..

– يًنصح باستشارة الطبيب المختص قبل تناول أي مكمل غذائي، ومعرفة الجرعة اللازمة والموعد الأنسب لتناولها.

– يُفضل استبدال المكملات الغذائية بنظام صحي، يشمل الفواكه والخضروات الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولا سيما فيتامين سي.

مصراوي

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