مباحث الخرطوم تفكك شبكة خطيرة لتزييف العملة





ألقت إدارة مباحث شرطة ولاية الخرطوم – فرعية جبل أولياء، القبض على متهمين يقومون بتزييف العملة داخل أحد المنازل بحي العشرة وسط الخرطوم، وضبطت (5) ماكينات طباعة حديثة وكمية من الأحبار وأدوات التزييف.

ونقلت مصادر عن مدير العمليات بمباحث شرطة الولاية العميد شرطة أمين سعيد محمد، أنه بناء على معلومات حول نشاط متهمين يزاولون عمليات التزييف في الفترات المسائية بمنطقة العشرة، تم تشكيل فرق للتقصي والمتابعة وجمع المعلومات، وتم إعداد كمين محكم ومداهمة المنزل في الساعات الأولى من الصباح، وضبطت كميات كبيرة من المبالغ النقدية المزيفة فئة الـ(500) و(200) و(50) جنيه.

وبحسب صحيفة السوداني تم تحريز الموقع بواسطة الفريق المنفذ بقيادة رئيس الفرعية.

الخرطوم (كوش نيوز)

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