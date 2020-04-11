هل سيخسر السودان عندما تغلق منظمة الدعوة الاسلامية خدماتها الإغاثية والتعليمية والصحية وغيرها؟





المعلوم أن منظمة الدعوة كانت مواردها تأتي من الخليج ودول ومنظمات دعوية دولية بالعملات الحرة. وهي إضافة لإقتصاد السودان وليس طفيلي عليه.

كون المنظمة استثمرت أموالها في أنشطة متعددة هذا يعتبر إضافة للناتج القومي وليس خصماً عليه.

السودان لمنظمة الدعوة دولة مقر يمكن نقلها لأي دولة إسلامية أخرى، ويمكن الاحتجاج على هذه القرارات أمام القضاء السوداني.

أتوقع أن يتدخل مجلس أمناء المنظمة من جميع دول العالم والاقليم.

لكن السؤال المهم هل سيخسر السودان عندما تغلق المنظمة مراكز خدماتها في هيئة الإغاثة والخدمات التعليمية والصحية وغيرها؟

أفيدونا يا عالمين؟.

Khalid Ahmed Gorashy

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