تزوج عليها سراً .. زوجة: تبرعت بكليتي لزوجي وكان شرطي عدم الخيانة





شكت الموظفة (م،ك) خلال مشاركتها في أحد البرامج الإذاعية التي خصصت حلقة عن الخيانة الزوجية بأنها تبرعت بكليتها لزوجها بعد معاناته مع الفشل الكلوي إلا أنه خانها بالزواج من صديقتها في السر، موضحة خلال مشاركتها في البرنامج :(لقد فقدت الثقة في الرجال نهائياً بسبب زوجي الذي ظل يعاني مدة طويلة من مرض الفشل الكلوي ورفض إخوته التبرع له ،فقررت أنا التبرع بإحدى كليتي وذلك بعد كثير من التحاليل وتطابق الأنسجة، إلا أنني تخوفت من غدر الرجال فطلبت منه قبل العملية أن يحلف على المصحف الشريف أن لا تدخل امرأة غيري في حياته وكان هذا شرطي بالفعل أقسم على ذلك، موضحة (بعد مرور ثلاثة أعوام من العملية اكتشفت أنه تزوج من صديقتي التي تعيش في أحد أقاليم السودان سراً و لها منه طفلة، مختتمة(كل ما فعلته أن طلبت الطلاق وحدث بالفعل وأن يعوضني الله في كليتي التي تبرعت بها).

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني

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