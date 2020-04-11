الصحة : تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا





أكدت التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى ١٩ حالة حتى اليوم السبت الموافق الحادي عشر من أبريل دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة اللتين سبق الإعلان عنهما.

وأشارت التقارير الوبائية إلى أن الحالة رقم ١٨ لرجل سوداني في الأربعينيات من العمر يسكن ولاية الخرطوم محلية أمدرمان ليس له تاريخ سفر للخارج و لم يثبت التقصي الوبائي مخالطته لحالة موجبة أو مشتبهة.

أما الحالة رقم ١٩ فهي لسودانية في الثلاثينيات من العمر تسكن أمدرمان محلية أمبدة مخالطة لشخص قادم من خارج البلاد.

و يتلقى المريضان الآن الرعاية الطبية اللازمة في مركز العزل..

و تشير التقارير الوبائية إلى أن اجمالي الحالات (المشتبهة) قد بلغ ٢٦٨ حالة (اشتباه) بجميع مراكز العزل بالبلاد.

سونا

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