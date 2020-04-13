ضبط 40 ألف جوال دقيق و 14 ألف جوال سكر منتهية الصلاحية

كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبدالله عن ضبط إدارة مباحث التموين التابعة للوزارة أكثر من 40 ألف جوال دقيق زنة 50 كيلو جرام (منتهية الصلاحية) كانت مخزنة بصورة غير مطابقة للمواصفات .
وقال الوكيل لـ(وكالة السودان للانباء) أمس إن إدارته المنشأة حديثاً تمكنت ظهر أمس من تحريز مخزنين في المنطقة الصناعية بحري ،مؤكداً ان الكمية مخزنة منذ يناير 2019، معرباً عن أسفه بان كل هذه الكميات والتي كان يحتاجها المواطن قد صارت منتهية الصلاحية .
في سياق أخر أعلن الوكيل عن تحريز مباحث التموين مخزناً فيه 14 ألف جوال سكر أبيض منتهية الصلاحية كانت تجري تعبئتها لتباع للمواطن، في منطقة ام درمان.
صحيفة السوداني
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2 تعليقان
انتهاء الصلاحية بالتأريخ لا تنفي صلاحية الاستعمال الا بالتحليل المختبري – حتي لا تهدر مثل هذه النعم عن طريق الجهل والالتزام فوق الصارم بقوانين جودة في حاجة لاعادة دراسة وصياغة ( وذا كانت وصية سيدنا يوسف لملك مصر – تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله ) فقد كانت سنين الشدة هي سبعة اعوام – ومعلوم ان جودة الغلال تقل بنسبة 20% بعد عام وتقل 32% بعد ثلاثة اعوام فلا تعني انها لا تصلح للاستعمال الآدمي بالمرة ولكن ربما تقل جودتها – ولا نجزم بتدني الجودة والصلاحية الا بالتحليلات المعتمدة وليست فقط بناء علي ديباجة تاريخ التصنيع .
البلد كلها منتهية الصلاحية ، لايوجد قانون ولا عقاب ولا مواصفات ( من أمن العقوبة أساء الأدب ) وقبل ذلك لا توجد أمانة ولا وطنية . الكميات المهربة من كل السلع تكفي البلاد وتزيد ولكن هذه الحكومة عاجزة ولم تفعل شيئاً لإيقاف هذه الجرائم الكبرى ، وتطلب من الشعب التبرع لها وهي مقصرة في حق الشعب الذي يتم نهبه وتهريبه