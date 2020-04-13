ضبط 40 ألف جوال دقيق و 14 ألف جوال سكر منتهية الصلاحية





كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبدالله عن ضبط إدارة مباحث التموين التابعة للوزارة أكثر من 40 ألف جوال دقيق زنة 50 كيلو جرام (منتهية الصلاحية) كانت مخزنة بصورة غير مطابقة للمواصفات .

وقال الوكيل لـ(وكالة السودان للانباء) أمس إن إدارته المنشأة حديثاً تمكنت ظهر أمس من تحريز مخزنين في المنطقة الصناعية بحري ،مؤكداً ان الكمية مخزنة منذ يناير 2019، معرباً عن أسفه بان كل هذه الكميات والتي كان يحتاجها المواطن قد صارت منتهية الصلاحية .

في سياق أخر أعلن الوكيل عن تحريز مباحث التموين مخزناً فيه 14 ألف جوال سكر أبيض منتهية الصلاحية كانت تجري تعبئتها لتباع للمواطن، في منطقة ام درمان.

صحيفة السوداني

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