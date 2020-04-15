بيان صحفي للمالية حول تحسين الهيكل الراتبي

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بيانا حول تحسين الهيكل الراتبي وزيادة أجور العاملين بالخدمة المدنية بالدولة وذلك وفقا لتدرج العاملين بالسلم الوظيفي وفيما يلي تورد سونا نص البيان :-
” في اطار ترقية الأداء الوظيفي وتحسين الهيكل الراتبي للعاملين في الدولة سعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في وضع رؤية لتحقيق أهداف الدولة وتحسين المستوى المعيشي للعاملين فقد اصدر الدكتور ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الإقتصادي قراراً بتشكيل لجنة لدراسة ومعالجة وتحسين الهيكل الراتبي في مؤسسات الدولة بالقطاع العام وفقا لشروط الخدمة العامة وقد أبلت هذه اللجنة بقيادة البروفيسور عبد المحسن مصطفي من خلال مدولات ومناقشات مستفيضة بالوصول لرؤية علمية تمكن الدولة في تغيير الهيكل الراتبي وفق تدرج السلم الوظيفي للعاملين في مؤسسات القطاع العام، واوصت اللجنة بزيادة أجور العاملين في الخدمة المدنية بنسبة تعادل 569% في المتوسط ما بين درجات السلم الوظيفي ، ورفع الحد الأدنى للأجور من 425 جنيه الى 3000 جنيه (سبعة أضعاف) بتغيير مقدر وكبير في تاريخ الخدمة المدنية في معالجة وتحسين الأجورللعاملين في الدولة وفق رؤية مستجدة وبكل تأكيد ستغير في تحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة.
ووجهت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي أن صرف مرتبات شهر ابريل سيبدأ من الآن على أن تصرف فروقات الزيادة لمرتب شهر ابريل مع مرتب شهر مايو بالهيكل الراتبي الجديد .”
وكان وزير المالية إبراهيم البدوي اعلن زيادة الأجور بنسبة 569٪ في المتوسط ما بين درجات السلم الوظيفي.
وأكد في تغريدة له على “تويتر” الثلاثاء، رفع الحد الادنى للأجور من 425 جنيه إلى 3000 جنية في الشهر.
وقال البدوي إن الزيادات تأتي في إطار مساعيهم لرفع القدرات المعيشية وإصلاح الخلل في الهيكل الراتبي وحل المشكلة الحقيقية في أجور الخدمة المدنية، موضحاً أنها جاءت بعد عدة دراسات اجرتها لجنة معالجة الأجور.
سونا
1 تعليق
الدولار الجمركي
رفع الدولار الجمركي بحيث يكون قريب من سعره في السوق الموازي سوف يقلل من الطلب على الدولار. يمكن رفع سعر الدولار الجمركي قبل المؤتمر الإقتصادي المزمع في يونيو القادم. زيادة الدولار الجمركي يزيد معدل التضخم بزيادة سعر بعض السلع بصورة إنتقائية، (selectively ) ويمكن لوزارة المالية التحكم فيها. معظم السلع العذائية والضروريات ليس عليها جمارك، بالتالي لن تتأثر. أم السلع المتأثرة فليس لها وزن كبير في حساب معدل التضخم.
إذا ظل الوضع كما هو، دون تغيير، ربما يصل الدولار إلى 150 جنيه قبل المؤتمر الإقتصادي، وربما يصل 200جنيه . الأمر يتطلب قرارات شجاعة والسرعة في تنفيذها حتى لا يفوت الأوان.
كخطوة أولى يمكن رفعه ل 55 جنيه (السعر التأشيري لبنك السودان) على أن يتم تحرير كامل لسعر الصرف عقب المؤتمر الإقتصادي المزمع . ربما تعتقد بعض الجهات في قحت أن الحل في إجراءات أمنية. لكن هذا النهج سلكته حكومة الإنقاذ، حتى وصل إلى الإعدام، ولم يحقق اي نتائج بل كان له أثر سلبي كبير على الإستثمار الأجنبي.
هل يتخذ وزير المالية إبراهيم البدوي إرجاء رفع الدولار الجمركي، وسيلة ضغط على قوى الحرية والتغير لتمرير رفع الدعم عن الوقود كحزمة واحدة ؟. إن كانت الإجابة (نعم). فتلك مخاطرة محفوفة بعدم اليقين والوقت غير مناسب للمناورات السياسية.
هذه الخطوة إن تمت ستكبح تصاعد الدولار الجنوني لحين عقد المؤتمر الإقتصادي، وتكملتها ببقية الإجراءات