وكيل الطاقة يبشر بكهرباء مستقرة في رمضان





أكد المهندس خيري عبدالرحمن خيري وكيل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة والتعدين اكتمال الاستعدادت والخطط المتكاملة التي تضمن استمرار العمل دون انقطاع في قطاع الكهرباء خلال فترة الحظر بسبب جائحة كورونا وإمكانية توفير كهرباء دائمة أثناء الشهر المعظم.

واعلن في رده على أسئلة وكالة السودان للأنباء (سونا) حول الموقف الحالي للكهرباء وتحوطات فترة الحظر والامداد خلال شهر رمضان عن تواصل جهود العاملين بقطاع الكهرباء في كافة محطات الإنتاج الحرارية والمائية وفي شبكات النقل والتوزيع من أجل رفع الإنتاج والحفاظ على المستوى المتقدم بعد التحسن الذي طرأ على الإمداد الكهربائي عقب الصيانات الدورية.

وقال خيري “نحن جاهزون لتوفير كافة إحتياجات العاملين وتوفير وسائل النقل والسكن لهم بالقرب من المحطات وفي داخل بعضها وتوفير الوجبات والأدوات الواقية مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي مع ضمان تحرك كافة فرق التشغيل والصيانة والطوارئ بالتصاريح أثناء فترة حظر التجوال اعتبارا من يوم غد السبت”.

وحول التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء أوضح أن شراء ونقل الفيرنس من مستودعات بورتسودان يمثل تحديا جديا خاصة وأن مخزون الفيرنس محدود في العاصمة و مدينة نيالا.

وأضاف أن التأمين المنتظم للكهرباء في الصيف يحتاج إلى توفير 120 الف طن جازولين و91 الف طن فيرنس و9 الاف طن خام مبينا أن تلك الكمية من الجازولين تشمل تغطية الوحدتين الجديدتين بمحطة توليد قري 3

وحول موقف قطع غيار الكهرباء قال هنالك طلبيات ظلت تنتظر التمويل لفترة طويلة فاقت الأربعة أشهر وهناك حاجة ملحة لقطع الغيار بسبب عمل الماكينات بصورة مستمرة مما قد يتسبب في توقف اي من الوحدات الإنتاجية للكهرباء.

وقال “إننا في إطار سعينا لصيانة المولدات وتوفير إمداد مستقر نحتاج إلى ترتيبات خاصه تضمن دخول متخصصين اجانب للبلاد للعمل في المراحل الأخيرة لمشروع قري 3.” وأكد مجددا أن الموقف الحالي للكهرباء جيد حيث انخفضت كثيرا ساعات القطوعات مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود كبيرة تبذلها كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة وعلى أعلى مستوياتها لتوفير متطلبات الوقود وقطع الغيار لضمان امداد كهرباء دائمة ومستقرة.

سونا

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