ضبط أدوية وألبان مخزّنة في”3″ منازل بالخرطوم قيمتها (100)مليون





أعلنت إدارة شرطة مباحث التموين عن ضبط كميات هائلة من الأدوية وألبان الأطفال مخزّنة في”3″ منازل بشرق النيل أمس.

وشملت الحملة عن ضبط”6160″ كرتونة لبن أطفال، “4658” كرتونة حقن التهابات، “7232” كرتونة حقن أونسلين، و”349″ حقن فتامين، و”4658″ لاصق جروج، بجانب كمية كبيرة من الأدوية المتنوّعة.

وبحسب صحيفة الجريدة،أفادت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز”، أنّ التخزين تمّ في بيئةٍ غير صالحة ما أدّى إلى تلف كمية محدودة منها، ووفقًا للتقديرات الأوّلية بحسب مصادر”باج نيوز”، فإنّ القيمة المالية للضبطية تصل إلى”100″ مليون جنيه.

الخرطوم(كوش نيوز)

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