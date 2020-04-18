الناطق الرسمي باسم الشرطة: متفلتون بامبدة يعتدون على ثلاثة مواطنين





أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اللواء عمر عبدالماجد عن أن مجموعة محدودة من المتفلتين اعتدت يوم السبت 18 إبريل حوالي الساعة الثامنة مساء على ثلاثة من المواطنين يسكنون في متجر بالحارة السابعة أمبدة وأصابوهم بجراح مما جعل أحد المواطنين يطلق أعيرة نارية في الهواء من مسدس يخصه .

وقال اللواء عمر عبدالماجد في تصريح لوكالة الأنباء السودانية، إن الدورية الشرطية المرتكزة قريبا من الموقع أسرعت إلى مكان الحادث بعد سماعها لصوت الرصاص وسيطرت على الموقف، واسعفت المصابين الثلاثة إلى مستشفى الشرطة وتلقوا الاسعافات اللازمة وحالتهم مستقرة، وأشار. إلى أن مواطنا آخر قام بالحديث عبر مكبر الصوت بالمسجد مما أثار الهلع وسط السكان .

الخرطوم (كوش نيوز)

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