هل سيظل أكرم حقا وزيرا للصحة في السودان بعد هذه الكارثة؟





#مفاجأة_صادمة ، خطأ كارثي اعترف به وزير الصحة :

خطا مختبري في تشخيص الحالة [1] !

اذا صح الخبر نؤكد التالي :

١. ستبدأ الآن مرحلة جديدة للانكار المجتمعي والتشكيك في الوباء

٢. هل كان حقا خطأ مختبريا عفويا ام ان هنالك جهات تواطأت لأمر ما ؟

٣. بعد فحصين سالبين للحالة هل للتسرع في اعلان الاصابة الوهمية علاقة باعلان مسيرات مضادة لقحت وقتها ؟.

٤. لماذا ظل الوزير مصرا على تاكيد الحالة ومحاربة اسرة المرحوم اعلاميا لدرجة تعقيم الاستديو وظلت الشائعات تلاحقهم

٥. هل سيظل حقا وزيرا للصحة بعد هذه الكارثة؟

ما شعور الاسرة اليوم

ما حق الميت الذي لم يجد من يقوم على جنازته ويصلي بطريقة طييعية

والله ما قادر اعلق مصدوووم

انتو رايكم شنو ؟

محمد هاشم الحكيم

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