وزير الصحة : تشخيص الحالة رقم (1) خطأ وأتحمل مسؤوليته

قال وزير الصحة د. أكرم علي التوم، إن تشخيص الحالة رقم (1) المصابة بكورونا، كان خطأ وسيتم محاسبة من تسبب فيه.وحمل أكرم نفسه مسؤولية الخطأ كوزير صحة، مؤكداً أنه خطأ مختبري أدى إلى تشخيص خاطئ في الحالة (1).وقال التوم في التقرير اليومي للموقف الصحي، أمس ، لن نتوانى عن محاسبة أنفسنا وكل الأشخاص الذين ينتهكون حقوق الآخرين بإفشاء أسماء المرضى والمشتبه بهمَ، وتابع “سنحاسب أنفسنا وكل من تسول له نفسه الاغتناء من أموال المعينات التي تأتي من الشعب”.
الخرطوم :شذى الشيخ
صحيفة الجريدة
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1 تعليق
قدم استقالتك يا معالي الوزير عشان تثبت انك فعلاً راقي , لانه الناس كلها كانت عارفة انه الحالة سلبية وانكم كنتم بتسابقوا الزمن عشان تلقوا ليكم ضحية و تقولوا عندنا حالات كورونا و تكسبوا دعم منظمة الصحة العالمية , و الاعلام كتب عن ذلك واهل المتوفي عليه رحمة الله نفوا اصابة المرحوم و التحاليل التي تم اجراءها في البداية كانت سلبية .
لو قدمت استقالتك حتثبت انك فعلاً راقي وفاهم غير كدا حنصدق الكلام داك