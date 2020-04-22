وزير الصحة : تشخيص الحالة رقم (1) خطأ وأتحمل مسؤوليته





قال وزير الصحة د. أكرم علي التوم، إن تشخيص الحالة رقم (1) المصابة بكورونا، كان خطأ وسيتم محاسبة من تسبب فيه.وحمل أكرم نفسه مسؤولية الخطأ كوزير صحة، مؤكداً أنه خطأ مختبري أدى إلى تشخيص خاطئ في الحالة (1).وقال التوم في التقرير اليومي للموقف الصحي، أمس ، لن نتوانى عن محاسبة أنفسنا وكل الأشخاص الذين ينتهكون حقوق الآخرين بإفشاء أسماء المرضى والمشتبه بهمَ، وتابع “سنحاسب أنفسنا وكل من تسول له نفسه الاغتناء من أموال المعينات التي تأتي من الشعب”.

الخرطوم :شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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