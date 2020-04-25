أسرة الشرطي وليد تشرع في بلاغ إستغلال نفوذ ضد وزيرة الشباب والرياضة





ضجت وسائل التواصل الاجتماعي صباح اليوم بحادثة وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي مع الرقيب شرطه فني وليد آدم بخيت الذي يتبع لقسم شرطة الجريف شرق الذي طلب من الوزيرة مستند رسمي أو تصريح مرور الأمر الذي تضايقت منه الوزيره فقامت بالاتصال لوزير الداخليه الذي تدخل فورا وأمر بحبس الشرطي

لمعرفه التفاصيل الحقيقيه ومن الظالم والمظلوم (أول النهار) سجلت حضورا في نقطة الارتكاز بمستشفى شرق النيل التي تم فيها إيقاف الوزيرة واستطلعت بعض زملائه

اول النهار : ناهد بشير الباقر

العربة ملاكي

أكد احد العساكر الذين كانوا حضورا ساعة الحادثة ان عربة الوزيرة ولاء البوشي لم تكن بها لوحة حكوميه أو دستورية وعند إيقافها طلب منها إبراز مستند تصريح العبور فردت له: انا (وزيرة الشباب والرياضة مابتعرفني) فرد لها قائلا (مابعرفك والله ممكن تديني ما يثبت انك الوزيرة) فرفضت أن تعرض له اي مستند رسمي فقامت بالاتصال المباشر بوزير الداخليه الذي بدوره قام بإرسال قوه بقيادة رائد قامت بحجزه دون تقديم اي تهمه له.

استغلال نفوذ

تحسر أحد زملاء وليد من التصرف الذي قام به وزير الداخليه تجاه احد افراده دون وجه حق فقط لأنه يقوم بواجبه الذي كلف به مستنكرا ماقامت به القوه من سوء معامله وتعاملها معه ك(متهم) بدلا من ان يتم استجوابه عبر إدارته

وختم زميل وليد حديثه قائلا: على الشرطه السلام إذا كانت تقف ضد منسوبيها بالباطل

مؤكدا أن الوزيرة استغلت نفوذها لتنتصر لنفسها.

احلام بولاد،،،، سنصعد الامر

وفي إتصال هاتفي مع والده الشرطي وليد قالت الأستاذه احلام بولاد عميد شئون الطلاب بجامعة امدرمان الاسلامية وسكرتير الاتحاد الرياضي النسائي ل(اول النهار) من المؤسف ان يتم عرقلة عمل النظامي أثناء تأديه واجبه الوطني من شخص عادي فهو امر غير وارد ويحاسب عليه القانون. فكيف بوزيره بحجم الشباب والرياضة أن تتصرف بهذه الطريقه والمؤسف جدا أن وزير الداخليه يستجيب لها كتعدي واضح على القانون.

وقالت بولاد إنها حاولت الاتصال بالوزيره ولاء البوشي لاحتواء الأمر الا انها لم تستجيب للاتصال الأمر الذي جعلها تقرر بتكليف محامي يقوم بمهام الدفاع عن إبنها الا أن المحامي طلب منها اولا معرفه رد فعل قسم الشرطة التي يتبع له وهي الآن مازلت في قسم شرطة الجريف شرق

بلاغ ١٥٩

أكدت بولاد انهم في الأسرة تضرروا ضررا بالغ من الشائعات التي نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الرشوه التي طلبها الشرطي وليد من الوزيرة. موضحة انه لاصحة البتة لهذا الأمر .و أكد لها ابنها ان المشكلة الاساسيه هي إبراز هوية الوزيرة

كما أكدت انها ستقوم بفتح بلاغ ١٥٩ واستغلال نفوذ ضد وزيرة الشباب والرياضة

الوزيرة لا تستجيب

لمعرفه الرأي الاخر حاولنا الاتصال بالاستاذة ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة الا إن هاتفها لايستجيب ونحن في (أول النهار) سنحاول الوصول إليها ونشر توضيحها في حال تمت الاستجابه على الاتصال.

اول النهار : ناهد بشير الباقر

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